Yalitza Aparicio y su frase antirracismo: “Soy prietita linda y con la frente en alto”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-En medio de la ola de protestas antirracistas que sacuden México, la actriz Yalitza Aparicio envió un contundente mensaje para aquellos que usan la palabra prieta como insulto.



“Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto", fue la frase que con mucho orgullo la mexicana compartió en su cuenta de Twitter, demostrándole al mundo que no se avergüenza de sus raíces.

La famosa mexicana también compartió un poema que hace alusión al tema racial. "Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva”, dice la descripción.



"Me dicen Prieta y piensan que es un insulto.



Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales

Prieta como chile tatemado

Prieta como los frijoles

Prieta como el mole

Prieta como la obsidiana

Prieta, como la tierra fertil bajo mis pies descalzos

Prieta como mis abuelos

Prieta como la noche

Prieta, raza de bronce.



Me dicen Prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra. Soy Prieta como Tonantzin, como Coyolxauhqui y Mictecacihuatl.



Prietita linda, decia mi padre, Prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza".

En la publicación original aparece la fotografía de una mujer de tez oscura, cargando a un bebé.

Polémica

La polémica sobre el uso de la palabra prieta, como forma despectiva, inició cuando la actriz Bárbara de Regil realizaba una transmisión en vivo y al verse a la cámara dijo "Ay no, qué prieta me veo".