Yalizta Aparicio habló sobre su situación amorosa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Yalizta Aparicio habló de su vida amorosa, sin embargo, no confirmó si estaba o no en alguna relación sentimental.



Aparicio fue consultada por una revista si tenía novio, a lo que la joven se limitó a decir que "hay tiempo para todo, no hay que negarse a nada, pero pues creo que cada cosa se va dando a su debido tiempo".

Aunque la actriz de la película Roma nunca lo confirmó, los medios mexicanos aseguran que tuvo una relación sentimental con un joven llamado André Montes.



Los rumores surgieron al ver que el chico subía fotos a sus redes sociales con Yalizta, pero días después Montes quitó las imágenes, por lo que su noviazgo habría llegado a su final.



Sobre cómo ha sobrellevado la vida en medio de la fama, la actriz explicó que "es algo que también me estoy dando a la tarea de investigar, de cómo llevan tanto su vida personal como su vida pública a la par, ya sea para que todos se enteren o tenerla separado. Soy nueva en este medio, estoy aprendiendo, cometiendo muchos errores, con muchos aciertos, aprendiéndolos y superándolos”.



La mujer también adelantó que tiene varios proyectos, pero hasta ahora seguirá en el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus.

“Yo sé que muchas personas están ansiosas por ver qué otro paso voy a dar en lo que respecta al cine. Lo único que les puedo asegurar es que me estoy preparando, estábamos rodando algunas cosas, pero se tuvieron que suspender por la situación del país… así que, con calma”, contó.