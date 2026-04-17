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Mujer desapareció y su búsqueda se dificultó por el uso excesivo de filtros en sus fotos

La denuncia interpuesta por su hermana permitió activar de inmediato los protocolos de localización, lo que llevó a ubicar a Grecia en una carretera entre Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 15:15
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Grecia Guadalupe Orantes Mendoza fue localizada con vida en el estado de Chiapas, México, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado 12 de abril, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 Foto: Cortesía
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La mujer, de 30 años, había sido vista por última vez durante la noche en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, lo que generó preocupación inmediata entre sus familiares.

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La denuncia formal por su desaparición fue presentada por su hermana, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda correspondientes.

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Desde el inicio, el caso fue investigado bajo la clasificación de desaparición cometida por particulares, una tipificación que implica la ejecución urgente de diligencias.

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Durante varios días, equipos de seguridad estatales y municipales llevaron a cabo operativos de rastreo en distintos puntos de la zona.

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Finalmente, la joven fue ubicada en un tramo carretero que conecta Ocozocoautla con el municipio de Jiquipilas.

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Su hallazgo con vida representó un alivio significativo para sus familiares y la comunidad, que seguía de cerca el caso.

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No obstante, la situación también generó una fuerte discusión en redes sociales por la fotografía difundida en la ficha de búsqueda y la fotografía oficial de su ubicación.

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Usuarios señalaron que la imagen utilizada para encontrarla presentaba alteraciones debido al uso de filtros digitales, lo que dificultaba reconocer sus rasgos reales.

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Algunas personas incluso expresaron dudas iniciales sobre la autenticidad del hallazgo debido a la diferencia entre la imagen difundida y su apariencia actual.

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Ante ello, surgieron llamados para que en futuras fichas de búsqueda se utilicen fotografías recientes y sin modificaciones, a fin de facilitar la identificación.

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Este caso también evidenció un problema recurrente en la difusión de alertas de desaparecidos, en un contexto donde el uso de imágenes editadas puede obstaculizar los esfuerzos de localización.

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