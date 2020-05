¿Qué hacía Eduardo Santamarina para ocultar su alcoholismo?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Gracias a su esfuerzo y fuerza de voluntad, el actor mexicano Eduardo Santamarina logró salir del alcoholismo.



En una entrevista para el programa De Primera Mano, el talentoso artista reveló que su problema con el alcohol lo llevó a enconderse de su propia familia.



“Uno de mis fondos fue llegar a esconderme y a refugiarme en hoteles para que mi familia no me encontrara y lo que quieres es platicar, pero no con tu familia porque tu familia te va a cuestionar”, confesó.

En otra ocasión, durante el programa Miembros al Aire, donde es presentador, el actor dijo que uno de los momentos más fuertes fue cuando se escondía en los hoteles con prostitutas.

"Yo a veces lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien, ser escuchado. Ese fue uno de mis fondos más difíciles y fue donde dije ‘¿Sabes qué? Yo no quiero esto para mí’", relató.



Tuvieron que pasar varios años para que el actor pudiera superar su problema con el alcohol y hablar abiertamente del tema.

Esa mala estapa de su vida ya quedó en el pasado y ahora se encuentra muy feliz al lado de su pareja, la también actriz Mayrín Villanueva.

