Gigi Hadid habla sobre su embarazo: "Estamos muy emocionados"

Gigi Hadid no ha revelado cuál es el género de su bebé, pero trasciende que estaría esperando una niña. Foto: Instagram

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Gigi Hadid habló por primera vez de su embarazo y reveló que ella y su novio, Zayn Malik, se encuentran muy emocionados. También dijo cuál ha sido su mayor antojo en los primeros meses de gestación.



Fue a través del programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" que la modelo confesó que le dio pesar no revelar la llegada del nuevo integrante de su familia bajo sus propios términos, pero confirmó que es lo mejor que le ha pasado durante la pandemia del coronavirus.



El conductor del programa no pudo evitar felicitarla y aconsejarla para disfrutar esta nueva etapa de su vida.



"Obviamente deseamos haber podido compartirlo en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por todos los buenos deseos. Así que gracias", dijo muy emocionada la modelo.

La modelo agregó: "Estamos muy felices ahora que podemos estar emocionados al respecto [...] Estoy tratando [de disfrutar], especialmente, durante este momento, es una pequeña ventaja dentro de lo que está pasado: el poder estar en casa juntos y experimentarlo día a día".



Asimismo, confesó que en estos primeros meses su mayor antojo han sido los bagels y que no ha parado de comerlos en todo momento.



En imágenes compartidas en su cuenta de Instagram durante la celebración de su cumpleaños, Hadid mostró un pastel en forma de bagel que fue obsequiado por su familia y hecho por el pastelero Buddy Valastro.

Gigi no pudo contener las lágrimas al ver su pastel de bagel, su mayor antojo durante el embarazo. Foto: Instagram







La modelo aseguró que habrá sido por las "hormonas o porque está muy sensible en este momento", pero que lloró de la emoción al ver su pastel.



Hasta el momento la pareja no ha confirmado el género de su bebé, pero trascendió que estarían en la dulce espera de una niña.

La primera en confirmar los rumores del embarazo fue la mamá de la modelo, Yolanda Foster. Durante una entrevista anunció que el bebé llegará en septiembre.