Yolanda Foster, mamá de Gigi Hadid, confirma embarazo

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- La mamá de Gigi Hadid, la exmodelo Yolanda Foster, confirmó que su hija y el cantante Zayn Malik están en la dulce espera de su primer hijo.



Fue a través de una entrevista que la feliz abuela confirmó que la noticia les ha traído alegría a todos y que no puede esperar que el bebé nazca en septiembre.



"Todavía sigo en shock, pero claro que estamos muy emocionados de recibir al bebé. Me llena de ilusión convertirme en abuela este septiembre, especialmente después de haber perdido a mi mamá tan recientemente", expresó la mamá de la modelo en RTL Boulevard.



Agregó: "Pero esa es la belleza de la vida, un alma se va y la otra llega. Nos sentimos muy afortunados y bendecidos. No puedo esperar para ser abuela".

Hasta el momento ni Gigi ni Zayn han confirmado la noticia. Los medios de comunicación estadounidenses aseguran que la joven de 25 años tiene 20 semanas de embarazo.



Además, trascendió que una fuente muy cercana a la pareja reveló que estarían esperando a una niña.