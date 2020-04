Willow Smith confiesa a su madre que tuvo problemas con las drogas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Willow Smith, la hija menor del actor Will Smith, confesó a su madre durante un programa de televisión que tuvo serios problemas con las drogas.



Jada Pinkett, conductora del programa Red Table Talk, invitó a su hija al show para hablar sobre sus secretos y Willow no dudó en confesarle uno muy grave.



La joven de 19 años aseguró ante su madre y las cámaras que ya lleva cerca de tres meses de haber dejado de fumar marihuana porque la hacía sentir menos productiva y eso la había alejado de la familia.

VEA: Extravagantes, rebeldes y polémicos, así son los tres hijos de Will Smith



"Cuando dejé de fumar fue una gran revelación. Hay tantas personas a las que llamé, amigos de los que me alejé. Realmente me hizo pensar: '¿Esto es realmente interesante?'”, relató.



Jada reafirmó lo que su hija contó pues aseguró que ella misma fue testigo de lo mal que se ponía cada vez que fumaba.



La hija de los Smith aseguró que algo que le ayudó mucho a alejarse de las drogas fue el yoga.



"Sé que suena cursi, pero cuando dejé de fumar, empecé a hacer mucho yoga. Realmente me destacaba porque ponía toda mi energía en ello, no hacía nada más. Y yo estaba como ‘Wow, ¿y si estuviera haciendo esto con todo? Y realmente me hizo pensar qué me he estado perdiendo, ¿en qué no he estado poniendo todo mi esfuerzo o poniendo todo mi capacidad mental?", dijo.

ADEMÁS:Willow, la hija menor de Will Smith que causa polémica por sus preferencias sexuales