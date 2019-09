Willow, la hija de Will Smith, y los “oscuros” episodios en su adolescencia

La joven Willow Smith, agradeció a sus padres Will Smith y Jada Pinkett el apoyo durante su “oscura” adolescencia, mismo que le ayudó a tener equilibrio que ahora goza. Fotos: Instagram y AP.

CALIFORNIA, EEUU.- La joven Willow Smith agradeció a sus padres Will Smith y Jada Pinkett el apoyo que recibió durante su “oscura” adolescencia y que le ayudó a tener el equilibrio que ahora goza en su vida.



La cantante, modelo y aspirante a actriz de 18 años dijo a la revista Mastermind lo que significó para ella la mano amiga de sus padres durante los momentos difíciles que atravesó durante esa etapa.



“El respaldo y compasión que han vertido sobre mí a lo largo de toda mi vida ha sido impresionante, y me ha servido como fuente de inspiración para evitar el regreso de mis tiempos más ‘oscuros’, era demasiado joven”, dijo Willow.

La joven lamenta que sus padres hayan tenido que enfrentar a los servicios sociales por una foto en la que a los 14 años aparece en la cama, abrazada de un chico de 20, lo que fue considerado como descuido y falta de orientación que recibía por parte de sus progenitores en casa.

Imágen Cortesía Cosmo.



El revuelo alcanzó su punto álgido cuando los servicios de protección de menores de Los Ángeles abrieron una investigación a los famosos progenitores de la adolescente.

Además, expresó que las dificultades que han atravesado como familia los han unido más en sus lazos familiares.



“Hemos atravesado muchas dificultades como familia, así que no es tan fácil conseguir que nos derrumbemos. Una vez que has sobrevivido a algo tan doloroso como que vengan los servicios sociales, porque alguien les ha llamado y les ha mentido diciendo: ‘Están abusando de Willow, no la están cuidando adecuadamente’, ya nada logra asustarte”, expresó la joven.



Willow Smith, también participa como presentadora en el programa de Facebook Red Table Talk, junto a su madre.

