Ópera Israelí recibirá a Plácido Domingo pese a protestas

JERUSALÉN.- A pesar de las objeciones de activistas contra el abuso sexual, la Ópera Israelí recibirá en Tel Aviv a la competencia de canto Operalia organizada por el astro Plácido Domingo.



Domingo, de 80 años, se ha retirado de todas sus presentaciones en Estados Unidos desde que surgieron reportajes de The Associated Press el año pasado en los que se detallaban acusaciones de acoso sexual y otros tipos de conducta sexual inapropiada en su contra.



Mientras que los teatros estadounidenses han dejado de incluir a Domingo, él se sigue presentando en Europa. En diciembre recibió una ovación de pie en Milán y tuvo dos funciones con entradas agotadas en Berlín en enero.

Operalia de Domingo, una competencia anual de canto, se realizará en la ópera de Tel Aviv del 22 al 28 de octubre.



La decisión de la Ópera Israelí de recibir la competencia de Domingo a pesar de las acusaciones contra él ha enfurecido a los activistas locales.



La Asociación de Centros para Crisis por Violación en Israel escribió en su página de Facebook que "el mundo entero está renunciando a un abusador serial y sólo Israel lo recibe con los brazos abiertos".



"No es de sorprender que la ópera de Israel reciba a alguien que en otros lugares se ha convertido en un marginado en vista de sus acciones y que anuncie alegremente su llegada al país", dijo la organización.



Una columna en el diario en hebreo Haaretz calificó a la institución como "desconectada y caduca" por dar la bienvenida a Domingo "como si no existiera algo como el movimiento #MeToo".



La Ópera Israelí dijo en un comunicado que tiene una "política muy estricta" contra cualquier tipo de acoso y agregó que no ha habido un "reporte oficial" sobre las acusaciones presentadas por AP.



"Ya que muchas compañías de ópera en el mundo decidieron seguir invitando al señor Domingo a presentarse en sus escenarios", agregó. "la Ópera Israelí no vio motivos para no actuar de la misma manera".



Al comienzo de su carrera en la década de 1960, Domingo pasó tres años como miembro del elenco y residente en la ópera de Tel Aviv.