VIDEOS: Los shows de Angie Flores que la convirtieron en favorita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Gracias a su gran talento, humildad y el apoyo de los miles de fans que cada día han votado por ella, la hondureña Angie Flores logró obtener un lugar en la final de La Academia 2020.

El camino de la catracha en el famoso programa de canto no ha sido fácil. Ha sufrido duras críticas hasta convertirse en la "reina de Honduras”.

Actualmente la sampedrana, de 19 años de edad, es catalogada una de las mejores voces y una fuerte candidata para ganar la competencia, según los jueces.

A continuación le detallamos todas las presentaciones de Angie Flores desde el primer concierto hasta llegar a la semifinal.

Primer concierto:

En la primera gala, Angie Flores cantó el clásico de la música romántica “Es ella más que yo” de la artista mexicana Yuri. Ese día lució un elegante vestido rojo.

“La proyección y manera de mover las manos fue la adecuada. También, el coraje que mostró, con alta potencia vocal para llevar la canción’, señaló Arturo López Gavito.

Segundo concierto:

En esta oportunidad Angie Flores realizó un dueto con Susy Ortuño y juntas interpretaron “Aquí estoy yo”.

La catracha proyectó “el amor” basándose en el recuerdo de su familia, lo que generó emoción en los críticos.

“Angie, me encanta sentir que te tomas esto en enserio”, dijo Alexander Acha.

Tercer concierto:

Angie Flores cantó “Lo busqué” de Ana Bárbara, dejando impactado al juez Horacio Villalobos.

Cuarto concierto:

La catracha lució un vestido blanco para interpretar “Castillos” de Amanda Miguel.

Ese día los jueces consideraron que no conmovió con su interpretación. Según Arturo López Gavito, "la canción le quedó muy grande".

Quinto concierto:

En esta ocasión enamoró al público con el tema “Eclipse total del amor” de Bonnie Tyler, canción escrita y producida por Jim Steinman.

“Creciste en manera de interpretación", manifestó Arturo López Gavito. "Se ve un avance en ti clarísimo, eres mi favorita”, fueron las palabras de Acha.

Sexto concierto:

En la interpretación “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, lució un vestido de novia, pero luego usó un atuendo rojo.

Séptimo concierto:

Este día interpretó “Malo” de Bebe y se cayó cuando subía un escalón, sin embargo, rápidamente se levantó y siguió cantando. En ese instante los críticos se pusieron de pie para ovacionarla y felicitarla.

Por su parte, la catracha expresó que cuando estuvo en el suelo trató de concentrarse al pensar: “Yo soy y aquí estoy”.

Octavo concierto:

Angie Flores cantó “Lloviendo Estrellas” de Cristian Castro logrando que Arturo López Gavito, el juez de “hierro”, opinara que la admiraba mucho.

“Resurgió con un hermoso sol, maravilloso, ella puede aportar muchas cosas a la música juvenil de América Latina”, agregó López.

Noveno concierto:

La canción “Remolino” de Francisco Céspedes que interpretó Angie Flores puso a los jueces de pie.

Danna Paola le comentó a Angie Flores: “eres impresionante, tu voz tiene un lugar en esta industria musical”.

Décimo concierto:

Tras su desempeño en la anterior presentación, Angie Flores obtuvo el título de alumna de la semana. Asimismo, la cantante mexicana Yuri le deseó suerte al saber que iba a cantar la canción “Cuando baja la marea”.

11vo concierto:

Angie Flores interpretó “Hasta que me olvides” de Luis Miguel, pero desafortunadamente no obtuvo buenas críticas.

"No fue lo mejor que te visto hacer, pero no sé si te faltó ensayar más la canción, no me conectaste” y "hoy vi un avance de seguridad en esta canción, no fue lo mejor, pero estuvo bien”, fueron los comentarios que recibió de los jueces y el público.

12vo concierto:

La catracha deleitó al público al cantar “Vive” del mexicano José María Napoleón Ruíz Narváez.

13vo concierto:

Angie Flores brilló en el escenario al cantar “7 Ring” de Ariana Grande. ¡Nuevamente los jueces se pusieron de pie!

Danna Paola no dudó en manifestar que vio a una súper estrella en el escenario y que su transformación “es inmensa”.

14vo concierto:

“Yo por él” de Yuridia le otorgó el título de “la reina de Honduras”. Ese día enamoró a los críticos, quienes consideraron que en cada programa ella se superaba. El quinto juez (público) la calificó con un 8.5 por ciento.

15to concierto - la semifinal:

Angie Flores logró pasar a la final de La Academia tras su interpretación del tema “Sax” de la cantante británica Fleur East.

En la gran final la hondureña deberá demostrar todo su talento. El tema escogido para la última noche es “En cambio no” de Laura Pausini.