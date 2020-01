Verónica Castro comparte emotivo video: “Han sido tiempos duros”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Verónica Castro reapareció este martes en redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores en el que se le vio conmovida y a punto del llanto.



La actriz y cantante posteó en su cuenta de Twitter un video en donde expresó su agradecimiento a quienes la han acompañado en estos últimos meses nada fáciles.



"Quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas", expresó la Vero.

VEA: Lizzie Barrera, pareja de Verónica Castro por la que dejó a Andrade



“Sí ha sido un año, el final de año ha estado difícil, el comienzo de año también. Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí”, añadió la actriz de "La Casa de las Flores".



La estrella mexicana estuvo envuelta en un escándalo cuando la presentadora Yolanda Andrade reveló que se casaron hace más de 10 años, simbólicamente, en Europa. Castro negó haber tenido una relación lésbica con Andrade.



“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, explicó en un programa radiofónico.

LEA: Yolanda Andrade llama 'mentirosa y traicionera' a Verónica Castro



“Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, añadió la mamá de Cristian Castro.



Verónica Castro volvería a los escenarios con la película Más que mil palabras, junto a Héctor Bonilla.