Festival de Sundance arranca con Taylor Swift y “Crip Camp”  

PARK CITY, ESTADOS UNIDOS.-Se advierten muchos cambios en el Festival de Cine de Sundance, donde unos 118 largometrajes se estrenarán durante los próximos 10 días, comenzando el jueves.



Las compañías de streaming están ahora entre las generadoras de mayor cantidad de éxitos. La marquesina del evento inaugural le pertenece a una película de Netflix: el muy anticipado documental de Taylor Swift “Miss Americana”. Y por primera vez en décadas, el festival anual en esta ciudad vacacional de esquí arrancará sin un discurso de su fundador, Robert Redford.



Sundance prescindirá de la conferencia de prensa tradicional de la jornada inicial, presidida desde la década de 1980 por Redford, el rostro luminoso del evento. El año pasado, Redford hizo apenas un pequeño cameo en la rueda de prensa y dijo que planeaba retirarse. “Estamos en un punto donde puedo avanzar a un sitio diferente”, dijo Redford entonces.



El actor y cineasta de 83 años, que el año pasado también dijo que se retiraba de la actuación, todavía tendrá una presencia en Sundance. Además de estar a mano en el festival, aparece en dos documentales que se exhibirán en el evento, incluyendo uno codirigido por su nieto, Dylan Redford.

Aun así, el día inaugural no carecerá de estrellas. “Miss Americana” traerá a Swift a las calles nevadas de Park City en lo que seguramente será uno de los estrenos que provocará mayor frenesí. A lo largo de la próxima semana y media, muchos más famosos estarán en Sundance, entre ellos Hillary Clinton (objeto de una nueva serie documental de Hulu), Lin Manuel-Miranda (objeto de tres documentales en el festival), Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell (astros del remake de “Force Majeure”, “Downhill”) y muchos más.



El descubrimiento, no obstante, es de muchas maneras el evento principal en Sundance, donde incontables distribuidores de películas estarán rastreando las salas de cine en busca de la próxima joya. El festival del año pasado ofreció muchos dramas y documentales aclamados, como “The Farewell” (“La despedida”), “Honey Boy”, “Apollo 11”, “Clemency” y “American Factory”.



Un documental que podría triunfar se estrenará el jueves. “Crip Camp”, dirigido por Jim LeBrecht y Nicole Newnham, comienza con la historia de un desvencijado campamento de verano para adolescentes con discapacidades en los montes Catskill del estado de Nueva York. Pero se amplía para relatar la historia del movimiento por los derechos de los discapacitados, al que ese campamento dio tanto impulso. Se trata de la película más reciente de la compañía productora de Barack y Michelle Obama, Higher Ground.



John Cooper, el director del festival, también se está retirando para asumir un rol de director emérito. En su último año como al frente de Sundance, Cooper dijo que estaba emocionado de alinear una serie de buenos estrenos para el día inaugural. “Es un día de apertura muy emocionante y apetecible”, dijo Cooper. “Marca la pauta para lo que la gente hará en los próximos 10 días”.

“Crip Camp” también es una película de Netflix. En una entrevista, Cooper habló sin rodeos sobre el impacto de las compañías de streaming en el cine independiente. El año pasado, Amazon realizó varias adquisiciones caras en Sundance ("Late Night", “The Report”) que tuvieron periodos modestos de proyección en las salas de cine. Este año vienen aún más. Disney Plus tiene películas en el festival. Y WarnerMedia, previo al lanzamiento de HBO Max, ofrecerá una recepción.



“Las compañías de streaming significan puros beneficios para el cine independiente”, dijo Cooper. “Apenas en los últimos 10 años se ha podido ver el éxito de cintas independientes en cifras en las salas. Antes ni siquiera existía esa posibilidad. Hubo excepciones a la regla y esas se volvieron la norma que todos debían seguir. Con el streaming, creo que el número de ojos sobre esas películas es mucho, mucho mayor”.



“Estamos en un momento realmente bueno para los narradores”, agregó. “Lo complicado está en cómo consiguen a su audiencia, pero creo que están encontrando audiencias en mayor medida que lo que solían”.