José Feliciano y Los Bukis llegan al Spotify de los hondureños en Navidad, pero la reina es Mariah Carey

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La familia está reunida alrededor del árbol de Navidad. La medianoche está a punto de llegar, pero la alegría y la nostalgia se asoman temprano desde el parlante de un equipo de sonido a todo volumen: "Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí..."

A la melodía se le unen las voces de los presentes. "No sé donde estés, pero en verdad, por tu felicidad". Y para inmortalizar el ahora clásico navideño, todos juntos en el cierre: "Hoy brindo en esta Navidad".

La melódica voz de Marco Antonio Solís interpretando "Navidad sin ti" -cuando formaba parte de Los Bukis- no puede faltar durante las fiestas navideñas en Honduras. Y Spotify lo confirma.

La canción suele aparecer en el listado diario de las canciones más reproducidas de la plataforma de streaming durante la época navideña, según un análisis realizado por EL HERALDO con los datos referenciados para Honduras.

En este trabajo también se analizó la posición y las reproducciones que han alcanzado las melodías con un tema navideño en Spotify.







Mariah Carey, la reina de la Navidad

A pesar de la popularidad de ciertas canciones en español en programas radiales y televisivos, en la cuenta de los hondureños que utilizan esta plataforma reina una composición en inglés.

All I want for Christmas is you de la estadounidense Mariah Carey es la canción más reproducida, según el análisis de EL HERALDO, que utilizó los períodos del 1 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018, del 1 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, y del 1 al 5 de diciembre de este año.

El segundo puesto lo ocupa una interpretación en español. La armoniosa "Feliz Navidad" del puertorriqueño José Feliciano tampoco puede faltar en la playlist de los hondureños, principalmente en Nochebuena.

El siguiente gráfico ilustra la posición, según la cantidad de reproducciones alcanzadas, que han ocupado las canciones navideñas en las últimas tres épocas decembrinas.

Solo te quiero a ti en Navidad

Además de la alegría y el vigor, la canción All I want for Christmas is you -que este 2019 cumple 25 años- explota el mensaje que el mejor regalo, por sobre los obsequios, que recibiría quien canta la letra es compartir Navidad con su ser más amado.

Y para los hondureños suscritos en Spotify es una melodía que conecta. Tanto así que generalmente esta interpretación alcanza su pico de reproducciones el 24 de diciembre.

En los primeros cinco días de diciembre de 2019, la composición vuelve a aparecer en los listados diarios de lo más reproducido de la plataforma. La visualización muestra la posición que ocupa la canción por día.







Navidad al ritmo del perreo

Aunque es evidente cómo florecen los clásicos navideños en diciembre y los primeros días de enero, no alcanzan los decibeles suficientes para silenciar al tan extendido y estridente reguetón. Ni en Navidad.

Así lo demuestra el análisis, pues en las fiestas de 2017 la canción con más reproducciones fue "Sensualidad" del boricua Bad Bunny; y el listado sigue con la marca del género urbano.

En 2018 también reinó el reguetón durante la época navideña. A la cabeza estuvo el éxito "Calma" de Pedro Capó e igualmente el ranking era completado por composiciones de este género.

Y todo indica que las fiestas de 2019 se moverán al ritmo del perreo.

Nota: Para este análisis se utilizaron los listados de las 200 canciones más reproducidas por día de Spotify de Honduras en los siguientes períodos: del 1 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018, del 1 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 y del 1 al 5 de diciembre de 2019.