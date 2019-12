La Academia 2019: Hondureños reciben buenas críticas durante cuarta gala

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Jorge Alejandro y Angie Flores recibieron buenos comentarios de los jueces de La Academia 2019, durante el cuarto concierto.



La primera en salir fue la sampedrana Angie, a quien los jueces consideran como una de las más bellas voces en el grupo.



Alexander Acha se derritió en elogios pese a que aseguró que la canción no le quedaba bien a la catracha. "Eres una representante cañona de la belleza latina en todos los sentidos. De todas las presentaciones que has tenido está es la que menos me ha gustado".



Los demás jueces coincidieron con Acha, recalcando que la canción no era la edecuada para Angie. La compatriota cantó "Castillos" de Amanda Miguel.

Jorge Alejandro recibe buenos comentarios

Por su parte el hondureño Jorge Alejandro recibió, por primera vez, muy buenas críticas por su interpretación de "Una entre mil" de Manuel Mijares.



Horacio Villalobos aseguró sentirse satisfecho con la presentación del compatriota. "Lo hiciste diferente, interpretaste, quizá hubo alguna desafinación, pero la verdad es la primera vez que te veo interpretar y lo hiciste muy bien".



De igual manera, Danna Paola, Arturo López Gavito y Alexander Acha coincidieron en que Jorge Alejandro tuvo una de sus mejores actuaciones en La Academia.

