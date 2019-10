La condición que pone Lucero para volver a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Lucero, quien lleva más de siete años alejada de las pantallas, tras grabar la telenovela "Por ella soy Eva", está cada vez más cerca de retornar a la actuación, sin embargo pone una fuerte condición: "No quiere hacer desnudos, ni escenas de sexo".

Aunque la artista mexicana no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Televisa, no se siente nada cómoda con la idea de desnudarse.



La compañía televisora trabaja en una antología de dramas seriados que se harán en formatos corto de 25 capítulos, proyecto llamado Fábrica de sueños, que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de los últimos diez años.

LEA: Papá de Beyoncé revela que tiene cáncer de mama



Lucero asegura que ha tenido “algunas pláticas acerca de estas historias que están haciendo nuevamente, versiones nuevas, pero no hay nada concreto”.



La exesposa de Manuel Mijares también afirmó “estoy dispuesta, siempre estoy abierta a recibir sugerencias, a recibir invitaciones y me encantaría hacer uno de esos proyectos, pero por el momento sigo con lo de la música, va a salir el disco ahora y entonces por eso no estoy haciendo novela en este momento”.



A la cantante no le parece el contenido que ofrece este nuevo formato y son las escenas de sexo.

VEA: Lucero cumple 50 años; luce radiante y empoderada



"Yo, como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas que luego en serio hay mucho público que no lo puede ver", enfatizó de acuerdo al sitio Quién.

Lucero actualmente está enfocada en su música.