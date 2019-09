Alex Rodríguez revela detalles de su boda con Jennifer López

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Al parecer Alex Rodríguez y Jennifer López están muy cerca del gran día de darse el "sí" frente al altar, tal y como lo expresó la cantante en ocasiones anteriores.



Los planes del festejo se mantienen muy discretos, sin embargo, el exbeisbolist reveló un detalle acerca del día de su boda durante una entrevista en el programa Strahan, Sara and Keke.

Detalles de la boda

Tras la conversación con los conductores del programa, Alex Rodriguez decidió darles una primicia sobre su enlace matrimonial con la diva del Bronx.



“Cuando piensas en los planes de boda y Jennifer es tu pareja, lo único que haces es… asientes muchas veces la cabeza. No sé en qué lugar exactamente va a ser, no sé lo que me voy a poner, no sé cuándo se realizará. Simplemente me voy a presentar -para casarse-”, añadió.



Todo está claro ante el panorama de quién estará al mando de preparar todo el agasajo. Será JLo.



Revelaciones

Por supuesto, los presentadores quisieron indagar más acerca del día de la boda, a lo que Alex Rodriguez les comentó: “Tengo una pista para ustedes. ¿Están listos?”.



De inmediato, el novio de Jennifer Lopez quedó mirando fijamente al lente de la cámara y enseguida con una voz misteriosa respondió: “Será un vuelo muy largo (para llegar hasta donde se realizará la boda)”, afirmó el jugador.



Además, el estadounidense de 44 años aseguró que su unión matrimonial con la cantante Jennifer López no será en Dubai.



Lo que también está claro es que la pareja contraerá matrimonio por la iglesia, según los deseos de JLo , expresados en meses anteriores.

“Me gustaría una gran boda y esta vez me gustaría casarme en una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia y he estado casada tres veces", expresó la prometida de Alex Rodriguez en una entrevista a un medio internacional.

Compromiso

Jennifer y Alex, se comprometieron en marzo de este año. Son una de las parejas de estrellas más solidas de Estados Unidos, puesto que los artistas al parecer mantienen una relación muy estable y la comunicación entre ellos, según los medios, es excepcional.