"Pautips" se retracta y asegura que sus palabras se malinterpretaron

'Pautips' aseguró que le decía 'adiós' a Los Ángeles, no a YouTube.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-De "ridícula y falsa" tildaron a la youtuber Paulina Galindo, más conocida como "Pautips", luego que anunciara su "retiro" de la plataforma del botón rojo, pero unas horas más tarde, se retractara al decir que sus palabras fueron malinterpretadas.

La mañana del lunes "Pautips" acaparó titulares en diversos medios de comunicación tras publicar en su canal de YouTube un video titulado "Adiós". En dicho material la joven colombiana revela entre lágrimas y visiblemente demacrada que después de meditar por un timpo ha decidido dejar temporalmente su canal, esto con el objetivo de curarse de problemas depresivos y alimenticios.

VEA: Así es la vida de Macaulay Culkin, 'mi pobre angelito', a sus 39 años

La noticia cayó como un balde de agua fría a sus más de nueve millones de suscriptores en YouTube que de inmediato reaccionaron con mensajes de apoyo.

"Pautips o más bien en este momento Paula. Te amamos. Y es cierto, necesitas encontrarte y si este trabajo en este momento no te hace feliz no vale la pena. En este momento debes pensar en ti y en nadie más y si cuando te sanes aún no te gusta este trabajo entonces es porque ya pasó ese ciclo, ya pasaste de pagina y en la vida debes hacer algo que te guste con lo que te sientas bien y a lo que le pongas ganas.Te amamos y lo sabes y por mi parte te apoyo", escribió una usuaria identificada como Manudi M.

Por otro lado, medios internacionales anunciaban en sus titulares el "retiro" de "Pautips" de la plataforma.

Al ver toda la polémica que el video estaba provocando, "Pautips" decidó retractarse y aseguró que sus palabras fueron "malinterpretadas", pues supuestamente la grabación la realizó hace dos meses, pero en la actualidad ya se encuentra mejor, una aclaración que no hizo en ninguna parte del video, mucho menos en el titular de sus direfentes publicaciones en redes sociales.

Declaraciones de Pautips

“Este video lo grabé aproximadamente hace dos meses, cuando todavía estaba en Los Ángeles. No lo había subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso se interpusiera en mi tratamiento, entonces me esperé hasta ahorita para subirlo... Fue para que entendieran el contexto de que iba a estar en un tratamiento, y por eso iba a dejar de hacer videos ahí”, añade la joven en sus nuevas declaraciones.

Le puede interesar: FOTOS: El cambio físico de Galilea Montijo a través de los años

Con las declaraciones muchos de sus seguidores se vinieron en su contra, alegando que la joven publicó el video con el objetivo de ser noticia. Algo que definitivamente logró, pues el video que fue publicado el 25 de agosto ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones.

Pero la cereza del pastel llegó cuando "Pautips" aseguró que le decía "adiós" a Los Ángeles, no a YouTube. Los comentarios en su contra fueron muchos.

Mensajes de insulto

“Muy ridícula e irresponsable usted, piense (si es que puede) en su audiencia que son adolescentes sin criterio...”, “Que farsa”, “Eso es engañar....falsa”, “¿Aclarar qué? ustedes los fans son tan ciegos, esa vieja es una irresponsable, sube un video de hace dos meses y ahora viene a decir, ay ups ya pasó mucho tiempo y ya estoy bien. Hay gente que sí sufre de depresión, de ansiedad, y esta loca, irresponsable, no puede hacer lo que hace y luego hacer como si nada”, fueron algunos de los mensajes que han dejado al respecto.

Video del supuesto "adiós"