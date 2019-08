Pautips deja YouTube por problemas alimenticios y depresivos

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Paulina Galindo, youtuber colombiana conocida como Pautips, anunció a sus más de nueve millones de seguidores que dejará temporalmente la plataforma del botón rojo debido a que sigue luchando con un trastorno alimenticio y depresivo, algo que hace unos meses reveló padecer.

En un video titulado "Adiós", la joven explicó detalladamente las razones por las que dejará su canal.

“Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí”, dijo entre lágrimas la famosa colombiana.

Pautips, además, señaló que la decisión no es algo que tomó a la ligera, pues fue determinación que llevaba mucho tiempo postergando, pero que luego de una sesión de meditación tomó su cámara y decidió grabarse para revelar a sus seguidores que necesita un tiempo para "regresar con muchas ganas".

La influencer, con más de ocho millones de seguidores en Instagram, detalló que su regresó será cuando esté completamente sana y pueda compartir con sus fans un testimonio real sobre su recuperación.

"Ojalá cuando todo esto termine, yo pueda venir aquí con la cabeza en alto y les pueda decir que sí se puede salir de una adicción, de un problema mental, de un trastorno alimenticio, de la depresión. Cuesta, pero se puede”, expresó en el material visual.

Las confesiones de la youtuber continuaron e indicó que atraviesa un mal momento en el que "no se ama" a ella misma y está segura que debe cambiar ese sentimiento.

Pautips finalizó el video, de casi 13 minutos, invitando a sus fanáticas a no enfocarse en los estereotipos de la sociedad para intentar complacer a los demás, algo un tanto contradictorio, tomando en cuenta que ella suele mostrar una vida "perfecta" en las redes sociales.

YouTuber mejor pagada

Según YouTubeList, quien contabiliza los 50 canales más vistos de YouTube, los ingresos anuales de la joven superan los 22,000 euros, es decir, casi 85,000 dólares.