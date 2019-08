El show de Shawn Mendes y Camila Cabello en los MTV VMAs 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello y Shawn Mendes sorprendieron con una sensual presentación en vivo en los premios Video Music Awards de la cadena MTV. Todos esperaban que la pareja de cantantes terminaran el show en un beso, pero no pasó.



Interpretando "Señorita", el segundo número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, que mide la popularidad musical en Estados Unidos, los artistas derrocharon talento.



Todos esperaban un beso entre ambos, luego del video donde habían calentado motores, por lo que esta presentación en vivo era de las más esperadas.

La química entre ellos traspasa la pantalla y no tardaron las especulaciones sobre una posible relación. Aunque han negado ser algo más que amigos, el show en vivo confirmaría todo lo contrario.



Camila Cabello se mordió el labio y preparó su lengua cuando estuvo frente a Shawn Mendes, y aunque parecía que unirían sus labios, finalmente no ocurrió nada.



El momento no tardó en explotar las redes sociales, sus nombres se convirtieron en tendencia de Twitter, detalla Infobae.