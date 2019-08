Camila Cabello envía mensaje a quienes critican su celulitis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exitosa cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello, respondió a quienes criticaron una de sus fotografías donde lucía celulitis y transmitió un mensaje de reflexión para las jovencitas.

"Nunca uso las redes sociales ya que tengo la firme intención de evitar cosas que puedan herir mis sentimientos pero durante un segundo lo olvidé mientras intentaba encontrar una foto de un post para celebrar el segundo aniversario de Havana. Mis ojos accidentalmente vieron a gente haciéndome "bodyshaming"-críticas a su cuerpo- escribió la cubana en un story en su perfil oficial de Instagram.

"Honestamente lo primero que sentí fue inseguridad imaginando cómo debían ser esas fotos. Oh no mi celulitis. Oh no mi barriga. Pero entonces pensé por supuesto que habrá malas fotos, por supuesto que habrá malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de puñetera roca o es todo músculo".







"Pero la parte realmente triste son las niñas y jóvenes que están creciendo en un mundo retocado en el que la perfección que están buscando no es real. Escribo esto para las niñas como mi hermana que está creciendo en las redes sociales", plasmó la hermosa joven en su red social.



Continuó: "Ellas están constantemente viendo fotos editadas y con photoshop pensando que es la realidad. Y los ojos de todo el mundo se están acostumbrando a ver cuerpos retocados, pieles retocadas y pensando que es lo normal. Y no lo es. Es falso. Y lo falso se está transformando en la nueva realidad".

Vea además: Famosas que muestran con orgullo sus estrías y celulitis