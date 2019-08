Ricky Martin muestra por primera vez a su pequeña Lucía

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Ricky Martin tiene a todos enamorados en las redes sociales con la primera foto de su hija, la pequeña Lucía que actualmente tiene siete meses de edad.



El cantante puertorriqueño decidió presumir a su hija, de quien antes solo había mostrado sus manos o posteaba imágenes donde no se apreciaba el rostro de la pequeña.



La publicación debut de Lucía superó el millón de "me gusta" en apenas tres horas y los primeros en comentar fueron Laura Pausini, Luis Fonsi, Ednita Nazario, Rodner Figueroa y Zuleyka Rivera, entre otros.



"Que amor! Es una Princesa", escribió la intérprete de "En cambio no"; mientras que el autor de Despacito agregó: "Dios la bendiga bro! Felicidades, Loco por conocer a Lucía", dijeron felicitando Ricky Martin.

LEA: Actor hondureño triunfa en Orange is the new black de Netflix



El orgulloso papá acompañó la publicación en Instagram con la frase "la luz" de mis ojos: Lucía.

La pequeña Lucía ya había aparecido en Instagram pero sin mostrar su rostro.





Aunque Ricky Martin y Jwan Yosef, su esposo, han sido muy celosos en mantener oculta la identidad de su hija, desde que nació, el artista decidió complacer a sus seguidores a la pequeña Lucía Martin Yosef.



Ricky y Jwan se convirtieron en padres de Lucía el mismo día del cumpleaños del cantante, el 24 de diciembre, la pequeña al igual que sus hermanos Matteo y Valentino, de 10 años, nació por medio de una madre subrogada.

LEA: Aventura entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky llegará a la pantalla