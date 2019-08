Actor hondureño triunfa en Orange is the new black de Netflix

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-El actor hondureño Miguel Izaguirre es el primer compatriota en triunfar en la pantalla chica internacional en la serie original de Netflix "Orange is the new black" (OITNB).



Sus papeles en series como Shameless y Ray Donovan le han permitido seguir sumando experiencia en la pantalla.



La serie estadounidense de comedia y drama fue creada por Jenji Leslie Kohan. Orange is the new black se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio de 2013.

El actor hondureño interpreta el personaje de Dario "Diablo" Zúniga, un exjardinero y novio de Blanca Flores (interpretado por Laura Gómez), uno de los personajes femeninos principales.



Durante la cuarta y quinta temporada de Orange is the new black, Izaguirre actuó como invitado y a partir de la sexta se convirtió en un personaje recurrente y con mayor peso en la trama de la serie estadounidense.



El catracho nació en Tegucigalpa el 20 de octubre de 1988, sin embrago emigró junto a sus padres a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, logrando finalmente instalarse en Miami, donde años después inició su carrera frente a las cámaras.

El actor hondureño inició su vida profesional en 2012 y ha participado en series como Shameless, True Detective, Ray Donovan, NCIS: LA, Love, entre otras producciones de HBO, NBC y Netflix.