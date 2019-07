"La Chilindrina" asegura que el programa no debió llamarse "La vecindad del Chavo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-"La Chilindrina" arremetió contra Roberto Gómez Bolaños al decir que el programa no debió llamarse "La vecindad del Chavo".



“No debería ser la vecindad de ‘El Chavo’(sino) la vecindad de La Chilindrina, que es la más lista, la que hace más travesuras, la que divierte más, la más bonita”, dijo en una entrevista en el programa "El valor de la verdad".



"La Chilindrina" aseguró que el papel de la mujer en la televisión ha sido difícil y aseguró que la inteligencia femenina es mayor a la de un hombre.



Durante la entrevista la actriz María Antonieta también habló sobre la relación con Doña Florinda, ya que es que muy conocido que las actrices no se llevaban bien. Incluos en la actualidad el elenco no ha podido concretar una reunión debido a su enemistad.

La actriz señaló a "Doña Florinda" de ser la culpable de que su amistad con Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como "Chespirito", terminara en las peores condiciones.



Finalmente "La Chilindrina" contó que buscó hacer las pases con los actores de “El Chavo del 8”, pero no ha tenido una respuesta positiva.

