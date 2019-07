La poesía de Rommel Martínez fue galardonada

Gracias, Lempira

El fallo ya había sido dado en 2018, pero el reconocimiento se hizo llegar un año después. El Festival Internacional de Poesía Los Confines (FIPLC) enmarca como una de sus principales actividades la ceremonia de premiación de una nueva obra literaria.



En aquel entonces, el jurado del Premio Nacional de Poesía Los Confines, compuesto por Juan Carlos Mestre (España), Helen Umaña (Honduras) y Leonel Alvarado (Honduras) dio su voto por unanimidad a favor de “A712 para leer de viaje”, cuya plica guardaba el nombre de Rommel Martínez.



Ahora, en la tercera edición del evento, el joven poeta se acompañó del fundador y actual director del festival, Salvador Madrid; del editor en jefe de la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Carlos Ordóñez; del cuerpo deliberador del concurso de este año: Helen Umaña (Honduras), Martha Alonso (España) e Iván Oñate (Ecuador) y del resto de invitados para reclamar su estatuilla y conversar acerca de la obra que hoy se encuentra impresa.



“Yo tenía muchas expectativas acerca de este concurso porque sé que abre puertas a los elementos en los que estoy trabajando y a lo que viene también para la poesía de Honduras, para esta nueva generación que está entrando. Haber ganado me da más peso para continuar haciendo lo que hago”, expresó Martínez.



En cuanto al contenido del libro, el autor comentó que A712 es el nombre de un personaje viajero en el tiempo que se conduce en su periplo intentando dar con un fin específico y personal. Está dividido en cuatro secciones y una antelación llamada “Máquina”. “Trato el tema de los viajes en el tiempo y de cómo se suscita esto en la poesía de cada quien”, explicó.



A su vez, el galardonado instó a los escritores jóvenes a enviar sus propuestas al concurso y a no tener miedo. “Yo lo hice de esa forma y siempre se gana, ya sea experiencia, voluntades o reconocimientos”, finalizó.



Yolany Martínez, la primera mujer en ganar el premio

Una vez hecha la entrega del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2018, fue momento de que el jurado diera lectura al veredicto de este 2019. Helen Umaña (Honduras), Martha Alonso (España) e Iván Oñate (Ecuador) fallaron a favor de la obra “Lo que no cabe en las palabras”, de la autora Yolany Martínez.



La escritora Yolany Martínez, ganadora del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2019. Foto: Marvin Salgado, El Heraldo.



“Es algo que no esperaba, pero estoy muy emocionada porque el festival se está constituyendo como una plataforma que proyecta la poesía hondureña de una forma muy abierta y democrática”, expresó la agasajada.



La autora comentó que el texto lo había venido trabajando desde hace un par de años y que algunos de los aspectos que lo componen son la intención de resaltar o invocar eso que la poesía misma no siempre permite. “Poder escribirlo y plasmar en él esas emociones que quizá no están escritas, pero que podemos sentir”, indicó.



“Lo que no cabe en las palabras” sería el cuarto poemario publicado por Martínez, detrás de “Fermentado en mi piel” (2006), “Este sol que respiro” (2011) y “Espejos de arena” (2013).