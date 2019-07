Empleada de Bradley Cooper confirma que Lady Gaga ya vive con él

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una de las empleadas del actor Bradley Cooper confirmó que Lady Gaga se mudó a la casa del actor en Nueva York.



La revista sensacionalista In Touch publicó que Gaga ya "está durmiendo junto al amor de su vida".



"Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma", señaló la publicación.



De acuerdo con la empleada de Cooper, Lady Gaga se mudó porque ya "no tiene que disimular nada".

VEA: Irina Shayk y Bradley Cooper se separan y Lady Gaga sale a relucir con memes



Los rumores de varios medios estadounidenses aseguran que Gaga y Cooper llevan más de un año de relación.



La misma revista dijo hace unas semanas que la protagonista de "A star is born" podría estar embarazada del actor y que no piensan, por el momento, casarse.



El actor y la cantante no han confirmado ni desmentido ninguna de las noticias sobre su romance.



Por su parte, la ex de Cooper, Irina Shayk, está centrada en el trabajo y está en proceso para llegar a un acuerdo de la custodia compartida de la hija que tienen en común.

ADEMÁS: Miradas entre Lady Gaga y Bradley Cooper en los premios Oscar desatan divertidos memes