Stranger Things 3 llega a los videojuegos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La primera semana de julio se estrenó en Netflix la tercera temporada de Stranger Things, una estupenda historia de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer.

Sin embargo, no es la única novedad, ya que se lanzó al mercado Stranger Things 3: The Game, videojuego para Xbox One, PlayStation 4, Mac, Nintendo Switch, iOS y Android.



El gameplay es como un complemento de los nuevos capítulos que te permitirán revivir los hechos más importantes de Stranger Things 3.

Además, tendrá la opción para formar equipos con la meta de luchar contra los males que amenazan al pueblo de Hawkins.



A comparación de Stranger Things: The Game, juego publicado en el 2017 únicamente para Android y iOS, esta versión presenta un alucinante estilo gráfico retro de 16 bits. Este aspecto hace un añoranza a los videojuegos realizados a finales de la década de los 1980.



Asimismo, un dato a tomar en cuenta es que Stranger Things 3: The Game, desarrollado por BonuxXP, incluye a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy, Erica, Max y Billy, personajes más emblemáticos de Stranger Things.



Su precio para consolas y ordenadores es de 29.99 dólares. El juego nos traslada a los años 80 de los Estados Unidos cuando la desaparición del niño Will Byers en el pueblo de Hawkins destapa una serie de extraños hechos.

