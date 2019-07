Obsesión de Robbie Williams con OVNIs lo obliga a tener guardaespaldas 24 horas al día

'He experimento fenómenos que no puedo explicar. He visto uno justo sobre mi. No estaba drogado', aseguró. Foto: AP.

LONDRES, INGLATERRA.-El cantante británico Robbie Williams reveló la razón por la que tiene guardaespaldas las 24 horas del día y todo se debe a su temor a los extraterrestres.



Su mayor temor es ser contactado por alienígenas, pues asegura haber tenido experiencias de ese tipo en el pasado.



En declaraciones a "Alien Nation", presentado por Jo Wood, el cantante se refirió a los OVNIs y los extraterrestres, algo que no es nuevo para él.



"El guardaespaldas, bueno no me preocupa mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo", explicó Robbie.

"Temo que me contacte pues probaría que existen, pero si no me contactan entonces el problema está en mi cabeza y eso sería peor", dijo confundido.



"He experimento fenómenos que no puedo explicar. He visto uno justo sobre mi. No estaba drogado", aseguró.



También contó como el fantasma de la cantante Mama Cass lo contactó cuando rentó una propiedad en Los Ángeles al actor Dan Akroyd y desde el primer momento sintió que había algo extraño en el lugar.