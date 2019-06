Hija de "El Señor de los Cielos" revela razón por la que abandonó la serie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La joven actriz Gala Montes, reconocida por su papel de "Luzma" en la serie de Telemundo "El Señor de los Cielos", rompió el silencio al explicar las razones por las que abandonó la producción.

Gala, de 18 años de edad, quien estuvo en las anteriores temporadas de la serie protagonizada por Rafael Amaya, dijo que los productores le querían dar un giro a su personaje, algo que no le pareció ni a ella ni a su familia.

La bella jovencita, quien tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram, reveló que en los nuevos episodios se requería que su personaje de "Luz Marina Casillas" protagonizara varias escenas de sexo.

VEA: Así es la sobrina de Maribel Guardia que brilla en Televisa

La actriz contó a People en Español que su madre habló con la producción para ver de qué manera se llegaba a un acuerdo, pero no fue posible.

"Nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de 'Luzma' en su mayoría iban a ser de sexo. Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo para continuar con el personaje", dijo.

"Y ahí tomé la difícil decisión de no aceptar. La cadena lo tomó bien, claro que al inicio se sacaron de onda por la decisión porque nunca pensaron que me negaría esta oportunidad, pero creo que entendieron que mi carrera se ha basado en retos actorales y que siempre he querido cuidar mi imagen", finalizó.