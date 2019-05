Salvan de la muerte a famosa cantante surcoreana de K-Pop 

SEÚL, COREA DEL SUR.- Goo Hara, la cantante surcoreana y estrella del mundo K-Pop, fue rescatada por su mánager cuando esta intentó suicidarse en su apartamento.



El hecho se registró el domingo, cuando su agente encontró a la joven inconsciente en su cama y con el cuarto lleno de humo.



De acuerdo con las informaciones, el mánager la estuvo llamando durante varias horas, sin embargo, esta no contestó su celular y preocupada determinó visitarla en su casa, ubicada en Cheongdam-dong, en Seúl.

Cuando Hara fue trasladada al hospital permanecía inconsciente pero con pulso y respiración normales. Su estado de salud no es grave.



La cantante había lanzado insinuación de quitarse la vida en sus redes sociales, para el caso, unas horas antes de ser encontrada inconsciente, esta escribió "adiós" en su Instagram, el mensaje ya fue borrado.



También había escrito frases que hablaban sobre traiciones, personas con doble cara e ignorancia.



La surcoreana fue integrante del grupo Kara, pero desde 2015 se lanzó como solista y también ha sido presentadora de programas de belleza como My Mad Beauty Diary y A Style For You.

