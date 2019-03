¿Por qué Bad Bunny se pinta las uñas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante de trap, Bad Bunny, es uno de los artistas urbanos más famosos de los últimos años y la polémica parece ser su fiel acompañante.



Bad Bunny, a sus 24 años de edad, presume ser uno de los cantantes urbanos más cotizados del momento, pues ha pisado escenarios como el Grammy Latino, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y ha puesto a bailar a miles de personas en magnos eventos como Coachella 2019.



No obstante, esto no le basta al intérprete de "Soy peor", quien siempre busca estar en el ojo de la noticia, aunque no sea solamente con su música.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, utiliza un look muy original, basado en una serie de líneas haciendo caminos encima de su cabeza, lentes extravagantes, camisas con chillantes colores y pantalones urbanos, que seguramente no cualquiera se atrevería a usar.



Pero hay algo que lo ha caracterizado y por lo cual lo han tildado de homosexual: sus uñas. Bad Bunny siempre anda sus uñas pintadas. El puertorriqueño, originario de San Juan, siempre disfruta andar sus manos arregladas sin tomarle importancia a los comentarios que lo critican porque sostiene que su gusto por el esmalte no está ligado a su masculinidad.



Pese a las críticas de quienes dudan de su masculinidad, Bad Bunny asegura que eso no lo hace menos hombre, tanto así que en julio de 2018 publicó en su cuenta de Instagram una foto de un salón de belleza en España en el que no lo quisieron atender, pues él iba a arreglarse las uñas y le dijeron que "no", porque era hombre.



“Apestoso lugar para hacerse las uñas”, fue el comentario que en menos de dos horas alcanzó más de 200 mil likes. Bad Bunny lo borró horas más tarde.



Pero, Benito Antonio no es el pionero en el pintado de uñas entre los artistas. Esta es una tendencia que han usado muchos cantantes antes que él. Incluso, los rockeros en los años 80; era muy normal verlos con las uñas pintadas en tono oscuro: Marilyn Manson y Michael Jackson, por mencionar algunos. Hoy en día también lo hacen actores como Johnny Depp y el cantante Adam Lambert, quienes han adaptado este look y han impuesto una moda.