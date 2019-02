Príncipe William "se enojará" por el lujoso baby shower de Meghan Markle, según exmayordomo

LONDRES, INGLATERRA.- El exmayordomo de la princesa Diana afirmó que el príncipe William no se emocionará por el lujoso y costoso baby shower al que asistió Meghan Markle.



Paul Burrell, quien trabajó por 60 años como criado de la abuela de William, dijo que el heredero de la corona se enojará por la "extravagancia y lujos".



"Creo que el príncipe William se enojará por toda la extravagancia lujosa de Meghan esta semana y el hecho de que su baby shower se vea tan 'famoso' en lugar de 'real'", escribió para The Sun Friday.



Continuó diciendo que “él ha pasado años trabajando con la prensa para darles lo que quieren, pero también obtiene lo que quiere a cambio: privacidad. Meghan está haciendo exactamente lo que él no hace, cortejando la atención por ella y por su bebé ".



El exmayordomo afirmó que el príncipe William, así como Kate Middleton, se sentirán "desconcertados" por la razón por la que Meghan está haciendo todo, ya que no hay excusa para el "exceso de indulgencia o el exceso y eso es lo que me parece".



La exactriz se reunió con varias excompañeras de trabajo en un lujoso hotel de la ciudad de Nueva York para compartir todos los detalles de la llegada de su primer hijo al mundo.



Llevaba gafas oscuras, abrigo negro William Vintage con corte trapecio y tacones altos y bolsa en tonos neutros. Mientras los fotógrafos la aguardaban afuera del hotel, una lujosa cuna y flores rosadas fueron entregadas.



Markle viajó sola a celebrar con sus amigas. Su esposo, el príncipe Harry, siguió atendiendo su agenda.