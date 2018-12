“Roma” un viaje en blanco y negro a nuestra infancia   

Tegucigalpa, Honduras

"Roma" es la más reciente película del director Alfonso Cuarón director de aclamadas cintas como Gravity y “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” entre otras.

La cinta que ya estrenó a través de Netflix y en cines seleccionados en Honduras llegó precedida por una gran campaña de respaldo de la crítica internacional, además de su victoria en el Festival Internacional de Venecia al recibir el León de oro, el galardón más importante de dicho evento.



En “Roma” el cineasta que también escribió el guión y realizó la fotografía de la misma, nos cuenta la historia de Cleo una empleada doméstica de una familia clase media/alta de los años 70´s que habita en el tradicional vecindario Roma en la Ciudad de México.



A través de Cleo, el mexicano nos invita a conocer el diario vivir de esta familia y adentrarnos en el México de inicios de los setentas, con todos sus matices y convulsiones sociales, en una historia que enlaza todos estos acontecimiento de una manera magistral.



“Roma” nos habla del engaño, del amor, la traición, los sentimientos, de las diferencias sociales, de una sociedad de castas, y un momento crucial en la historia del país azteca, todo ello narrado de forma orgánica sin pretensiones.



Y ese es uno de los grandes aciertos de la película, tener la magia de llevar al espectador a conectar con cada una de las situaciones presentadas a pesar de ser una realidad lejana.



Durante la escena en que la que Cleo junto a la señora de la casa Sofía y los niños deciden pasar las fiestas de fin de año en la hacienda del hermano de esta última, sentí toda esa emoción de los viajes en vacaciones durante mi infancia, las travesuras que realizaba junto a mis hermanos y recordar a esa figura materna sobreprotectora en todo momento.



El papel de Cleo protagonizada por Yalitza Aparicio (quien no es actriz de profesión), es realmente cautivador hasta el mismo desenlace de la película. Lo desarrolla con tanta naturalidad que es imposible no conectar con ella y ahí también radica parte del encanto de “Roma”.



Tan convincente es su rol que, al final de la cinta, me pregunté ¿cuántas Cleo han cuidado de nuestras vidas?, ¿cuántas Cleo han estado ahí en nuestra infancia para querernos y cuidarnos como nuestras propias madres?, ¿cuántas Cleo fueron las responsables de que pudiera llegar con mi uniforme limpio y bien desayunado a la escuela?. La interpretación de Yalitza realmente tocá lo más profundo de la nostalgia y enternece.



Punto y aparte es la recreación de la época en “Roma”, el experimentado cineasta no ha escatimado en su usar toda sus experiencia adquirida en Hollywood para darnos un vistazo del México de inicio de los setentas, sus edificios, calles más emblemáticas y lograr dar credibilidad a una sociedad, que definitivamente desapareció.

Otros de los puntos que suman a Roman es su fotografía y sonido que se convierten en parte esencial de la experiencia para adentrarnos en la misma narrativa.



“Roma” es sin duda alguna la película más personal de Alfonso Cuarón a la fecha, un relato que como él mismo ha confesado son las memorias de su infancia, un cinta que con drama y crudeza nos relata un momento, un momento que a pesar de no haber sido el nuestro, toca y nos invita a reflexionar.