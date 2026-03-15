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Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que brilló en los Oscar 2026

La aparición del actor británico Adam Pearson en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 no solo marcó un momento destacado del cine, sino también un poderoso mensaje de resiliencia y representación

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 21:11
Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que brilló en los Oscar 2026
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Adam Pearson caminó por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, llevando un mensaje de inclusión y resiliencia a uno de los escenarios más importantes del cine mundial.

 Foto: @adampearson| EFE
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Con elegancia y seguridad, Adam Pearson, de origen británico, posó ante las cámaras durante la llegada de las celebridades a los Oscar, un momento que destaca su presencia en Hollywood.

 Foto: EFE
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La participación del actor en la gala refleja cómo el talento puede abrir camino y romper estereotipos dentro de la industria cinematográfica.

 Foto: @adampearson
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Pearson ha utilizado su visibilidad pública para generar conciencia sobre la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética poco frecuente.

 Foto: @adampearson
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Desde su infancia en Londres, Adam Pearson ha enfrentado el escrutinio social debido a los efectos visibles de su condición genética.

 Foto: @adampearson
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Con cada aparición pública, el actor británico reafirma su compromiso con la sensibilización sobre las enfermedades poco frecuentes.

 Foto: @adampearson
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Pero más allá de la enfermedad ha sabido ganarse un lugar en la pantalla grande por su trabajo actoral, destacando en varias películas, entre ellas, "Under the Skin" (2013).

Foto: @adampearson
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La presencia del actor en los Oscar envía un mensaje poderoso sobre la importancia de aceptar la diversidad en la sociedad.

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En sus redes sociales, Adam compartió un emotivo mensaje antes de su aparición en los Oscar. Usando su elegante traje posó desde su habitación y escribió: "Si le hubieras dicho al joven Adam que había estado en el premio @theacademy sentado con varios actores que creció viendo, pero como uno de sus compañeros nunca te hubiera creído. Muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora en este increíble viaje".

 Foto: EFE
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Más allá del glamour de la alfombra roja, la historia de Adam Pearson es un recordatorio de que la autenticidad puede transformar la percepción pública y abrir nuevas oportunidades en el cine.

 Foto: @adampearson
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