Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que brilló en los Oscar 2026

En sus redes sociales, Adam compartió un emotivo mensaje antes de su aparición en los Oscar. Usando su elegante traje posó desde su habitación y escribió: "Si le hubieras dicho al joven Adam que había estado en el premio @theacademy sentado con varios actores que creció viendo, pero como uno de sus compañeros nunca te hubiera creído. Muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora en este increíble viaje".