La hondureña Claudia Zablah lanza su libro "Revolución Mental"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sampedrana Claudia Zablah debutó este año como nueva escritora hondureña con su obra "Revolución Mental", un libro dirigido a todas "las personas que están sumergidas a vidas sin sentido".



En el libro, Zablah invita a los lectores "a tener la rebeldía y la valentía de hacer una mejor versión de ellos mismo, libres de ansiedades, depresiones, tristezas y todas esas enfermedades emocionales que los tienen atado a una vida vacía y sin sentido".



En cuanto a la curiosa portada de su libro, la escritora explicó que "metafóricamente se refiere al maltrato que uno mismo se hace, de la manera en que te hablas, lo que te decís todos los días, ¿qué palabras estas utilizando para dirigirte a tu persona? ¿Con que tono de voz te hablas? Cuando cambiamos la manera en que nos vemos automáticamente viene el cambio."



"En este maravilloso libro comparto mi experiencia como tuve comportamientos y creencias que me tuvieron limitada, viviendo una vida que no era mía, hasta el día que desperté y descubrí mi verdadera identidad y empecé a vivir desde mi misión de vida. todos venimos con una misión al mundo todos brillamos con luz propia, como alcanzarla como ser libres de prejuicios y miedos inventados por nuestros propios pensamientos", recordó.



La entrevistada aconsejó que no hay que tener miedo de salir al mundo siendo lo que realmente somos, "vivamos, tenemos este gran regalo llamado vida. Venimos a ser felices y libres".



Revolución Mental" fue presentado en Europa teniendo gran aceptación, ahora será presentado en Tegucigalpa este sábado 10 de noviembre en Mundo Literario en Centro Comercial Los Próceres.



Mientras tanto, el 03 de Diciembre será lanzando en la ciudad de Madrid, en Enero del 2019 en New York y en febrero en México y el resto del año en Centroamérica.