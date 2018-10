Maynor MC: “Mi propósito con esta canción es moverla dentro y fuera de Honduras”

Tegucigalpa, Honduras

“Ella se cansó de mentiras, ella no cree en boberías, lastimaron su corazón, ya no confía en el amor...” es como suena el nuevo tema del artista hondureño Maynor MC “No quiere enamorarse”, estrenado con su respectivo video musical el pasado 19 de octubre. A continuación, la entrevista brindada a EL HERALDO.



¿En qué se basó para escribir este tema?

Esta canción la escribí hace casi un año. Nació de una plática común entre amigos sobre las mujeres que ya se cansaron de ser engañadas. Yo tenía cita para grabar en el estudio, el productor me dijo: “Te tengo esta pista”, y en cuanto la escuché le dije: “Dame 20 minutos y yo hago la letra”. Tenía pensado lanzarla entre enero y febrero, pero no lo hice porque sabía que se merecía un video.



¿Cómo fue que logró concretar el video y estrenarlo el pasado 19 de octubre?

Recientemente participé en una gira de dos semanas junto al maestro Pilo Tejeda, que consistió en seis conciertos por España. Fue allí donde aproveché a grabar el video con dos modelos españolas y una brasileña. Todo se dio en el lapso de tres días. Yo ya había hablado con la productora con un mes de anticipación porque allá se necesitan permisos para trabajar en los lugares que escogimos, que fueron el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, los picos más altos y famosos del lugar, algunas playas y uno que otro sitio popular de Barcelona.



¿Junto a quiénes trabajó en este nuevo proyecto?

Los productores fueron Lil Bro & Jhon Nelson. El video fue dirigido por Carolo, un ecuatoriano radicado en España que ha trabajado con artistas españoles de la talla de Juan Magán, y otros intérpretes conocidos como Pablo Alborán.



¿Qué ritmos componen “No quiere enamorarse”?

Sobre todo el estilo es mode up, es siempre dentro del género urbano y tiene como base el reguetón. Este es similar pero a la vez diferente, bastante sonado en Colombia; es por eso que también quiero presentarla por allá.

Tour en EE UU El viernes 2 de noviembre arranca la gira de Maynor MC por EUA. Esta finalizará el domingo 25 del mismo mes. Puede visualizar el calendario de eventos en las redes sociales del cantante.



Ahora bien, acaba de finalizar una gira de medios por Honduras, ¿cuál es la siguiente parada?

El miércoles 31 de octubre viajo a EUA para una gira de 12 conciertos. La gente me puede seguir en mis redes sociales -aparezco como Maynor Mc- para que ubiquen cada uno de los eventos. En diciembre, regreso a Honduras para asistir a otras actividades en donde también presentaré la canción, aprovecharé a pasar tiempo con mi familia, y en enero iré a Colombia para hacer otra presentación.



¿Esta canción podría convertirse en el tema principal de su siguiente disco?

Así es, siempre trato de darle prioridad a un tema. Ya tengo varias canciones grabadas, pero no a todas se les puede hacer video e invertirles en publicidad, por el tema de costos. Es bastante difícil, por eso agradezco a la gente de Pepsi que recién ingresó a este proyecto para promocionarlo. Necesitamos que las empresas confíen en el talento de Honduras y reconozcan el potencial de sus artistas.







¿Qué diferencia a este tema de todos los demás que ha trabajado?

La calidad de este video es completamente diferente a lo que he sacado, tanto con Bullaka Family como en mi faceta de Maynor Mc. En mi opinión profesional, puedo decir que este video ya superó a todos los demás. El reto que viene más adelante es más difícil porque no puedo bajar de categoría, al contrario, la calidad tiene que ser superior.



¿Visualiza esta canción como una ventana a nuevas oportunidades?

Tengo la fe de poder hacer un remix con un artista internacional, ya sea J Balvin, Nicky Jam o Daddy Yankee. Mi meta con esta canción es moverla dentro y fuera de Honduras porque yo sé que este estilo de música suena bastante en países como Colombia. No perdemos la fe en que la canción pueda tener éxito por allá o en cualquier otro lugar. De igual manera esperamos que la gente catracha la apoye para que se haga viral.