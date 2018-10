Cardi B inculpada tras entregarse a la policía por una pelea en Nueva York

En esta foto de archivo tomada el 29 de septiembre de 2018, el rapero estadounidense Cardi B se presenta en el escenario durante el Global Citizen Festival 2018: Be The Generation en Central Park en la ciudad de Nueva York. Agencia AFP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La rapera Cardi B se entregó ante la policía el lunes tras una pelea en un club de striptease a fines de agosto que dejó a una empleada herida, y fue acusada de agresión e imprudencia temeraria.



La cantante de 25 años se encontraba el 29 de agosto en el Angels Strip Club, en el barrio de Queens, cuando una persona de su grupo lanzó muebles contra otros dentro del local, lastimando a una empleada que sufrió moretones en las piernas, según la policía.



La rapera, cada vez más famosa, se entregó en una comisaría de Queens, fue acusada de un delito de agresión y dos de imprudencia temeraria y debe comparecer ante un juez el 29 de octubre, señaló la policía.

De interés: Cardi B comparte inédita fotografía de su boda con Offset



Según el sitio de celebridades TMZ, Cardi B presuntamente ordenó a su séquito atacar a dos camareras del club con botellas y sillas por sospechar que una de ellas tuvo relaciones sexuales con su pareja, el rapero Offset, quien actuaba allí esa noche con su grupo, Migos.



El lunes Cardi B fue filmada saliendo de la comisaría de Queens, vestida con un traje de chaqueta y falda beige y una blusa blanca, escoltada por enormes guardaespaldas hasta una camioneta. No hizo comentarios ante las cámaras que la esperaban.



Un pasado difícil

Conocida por su desfachatez y su franqueza, la rapera del Bronx de origen dominicano y trinitario y cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, es una de las raperas más conocidas y tiene una hija con Offset, Kulture. Hace unos meses confirmó su matrimonio con el rapero.



Cardi B ya había dado que hablar por hechos similares a principios de septiembre, en una fiesta en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, cuando protagonizó otro altercado con la cantante y rapera Nicki Minaj, insultándola y lanzándole un zapato antes de que intervinieran agentes de seguridad del evento.



Tras el incidente, la autora de éxitos como "Bodak Yellow" y "I Like It" dijo en un mensaje plagado de malas palabras en Instagram que Nicki Minaj había hablado mal de ella como madre



Cardi B acabó con un chichón en la frente. Nicki Minaj, quien no resultó herida, habría decidido no presentar una denuncia.



Cardi B se ha convertido en una de las mayores nuevas estrellas de la música estadounidense desde el impresionante éxito de su canción "Bodak Yellow" el año pasado, que habla de su vida anterior, cuando intentaba llegar a fin de mes trabajando como stripper.



Es la primera rapera que llega con varias canciones al tope del ránking Billboard Hot 100.



El sábado actuó en el festival Global Citizen en Central Park, un evento no oficial tras el fin de la Asamblea General de la ONU, en su primer concierto tras dar a luz en julio pasado.



Allí, instó al público a estar atento antes de las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre, en las que el Partido Republicano del presidente Donald Trump puede perder el control del Congreso.