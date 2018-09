La comedia más seria sobre la justicia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Las injusticias nunca fueron tan divertidas. Grupo Teatral Bambú (GTB) celebró la independencia de Honduras con la presentación de “Farsa y justicia del señor juez”, una obra en donde la comedia y los pesares se unen para llevar a escena un sistema judicial que, por desgracia, no es solo una broma.



La obra reúne a los fundadores y a los antiguos miembros de la agrupación: Felipe Acosta, Edgar Valeriano, Luisa Cruz, Danilo Lagos, Karla Núñez, Alfonso Valeriano y Edgar Valeriano Jr., en una adaptación del escrito original del fallecido dramaturgo español Alejandro Casona.



Un juez regido por sus intereses personales conversa con su secretaria sobre las sentencias injustas que por “fortuna” ha logrado ejecutar cuando su cocinero, aturdido, lo interrumpe para confesarle que en su intento por complacerlo ha logrado que una turba lo persiga.



Sin titubeos de por medio, el mediador le asegura que su vida no correrá ningún peligro, siempre y cuando se limite a obedecer “lo que la ley mande”, o mejor dicho, lo que su servidor le ordene. Los afectados ingresan a la sala para dar inicio a una audiencia con similitudes muy bien contadas.



Uno a uno, los testimonios de cómo aquel hombre había agredido la integridad física y moral de aquellos inocentes son expuestos ante el juez, quien al escucharlos se las ingenia para que las leyes y “la santa palabra” coincidan en una sola voz.



No es preciso siquiera contar qué sucede después, en vista de que el desenlace de la historia no guarda ninguna lejanía con la realidad de cada inocente que aun teniendo los recursos para demostrar que la justicia está de su lado, se ve impotente ante la voluntad de quienes tienen el poder de boicotearla.



“Farsa y justicia del señor juez” es una comedia que además de divertir y entretener cuestiona los lineamientos absurdos que no se hacen esperar en aquellos tribunales en donde la jurisprudencia, la honestidad y la misma razón parecen no valer nada.