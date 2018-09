La reacción de la blogger mexicana Yuya tras recibir su estrella en Las Vegas

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- La blogger mexicana Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, no pudo contener la emoción tras recibir su espacio en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, el pasado fin de semana.



Fue su novio, el youtuber Beto Pasillas, quien felicitó a la joven de 25 años de edad en Twitter y mostró un vídeo de 24 segundos en el que se aprecia a la influencer mirando por primera vez su estrella e hincándose para contemplarla.



La mexicana derramó lágrimas de alegría al ver que su perseverancia continúa dando frutos.



VEA: Mamá de Demi Lovato habla sobre la sobredosis de su hija



"Lo que acaba de suceder hoy con @yuyacst es un paraguas. Su vida empodera a las mujeres, une a todos los hispanohablantes y es nuestra motivación a cumplir cada uno de nuestros sueños. Para ella no existe el 'No Puedo'. Esta increíble historia apenas empieza. ¡FELICIDADES!", fueron las palabras que le dedicó Pasillas a Yuya.



Aunque Mariand ya sabía de la entrega de la estrella no pudo evitar tener sentimientos encontrados cuando recibió por el Comité Directivo del Paseo de las Estrellas su cuadro.