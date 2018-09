Marc Anthony se muestra furioso en redes sociales con declaraciones de Donald Trump  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Marc Anthony se ha mostrado muy molesto por unas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que responsabiliza al artista de la muerte de casi 3 mil puertorriqueños, víctimas del huracán María.



El mandatario habló sobre las medidas que se tomaron por el gran huracán que acecha las costas de las Carolinas, en el este de los Estados Unidos, y dijo recordando lo sucedido en Puerto Rico: “Fue un increíble éxito no reconocido”, lo que enfureció no sólo al músico, sino a miles de personas que perdieron todo, incluso hasta la vida de sus familiares.



Anthony escribió en su cuentra de Twitter: “Señor presidente, el reporte de 2,975 estadounidenses muertos, sí estadounidenses!!! ¿Es un increíble éxito no reconocido? Prometiste limpiar el pantano, y en su lugar hiciste un letrina, desagradable, esas muertes están en tus manos”.



VEA: Carlos Vives se une como coach a "La Voz" de Telemundo



Muchas otras voces se lanzaron en contra de Trump, como la alcaldesa de San Juan, Jazmin Cruz, quien llamó ‘despreciables’ las palabras de Donald, y este le respondió calificándola de incompetente.



El periodista Jorge Ramos dijo que esperaba que los habitantes de las Carolinas no corrieran la misma suerte que tantos miles de puertorriqueños.



Asimismo, mencionó que era inaceptable que Donald Trump llamara un ‘éxito’ lo sucedido en Puerto Rico, cuando hubo 2,975 muertos.





Mr. President: How the FUCK is a reported death toll of 2,975 Americans in Puerto Rico (that's right, AMERICANS!) an "incredible, unsung success"?

You promised to clean the swamp but instead made it a cesspool. Disgusting. These lives are in your hands.