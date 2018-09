Nicki Minaj tras pelea con Cardi B: Me sentí humillada

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras protagonizar un escándalo por su pelea con Cardi B, durante el New York Fashion Week (NYFW), la rapera Nicki Minaj reveló que se sintió muy mal y humillada.



Minaj dijo durante una entrevista que se sintió así por el alto nivel de personas que estaban en el lugar y porque en ningún momento habló mal de Kulture, hija de Cardi.



"Estaba usando un vestido de Gautier en la pasarela y no podía creer lo humillada que me sentía. Cómo nos miraban", expresó la intérprete de Anaconda.



Asimismo, aclaró que nunca se ha reído ni ridiculizado a nadie. "Son todas mentiras. Nunca ridiculizaría al hijo de nadie. Tan triste apuntar eso a alguien".



Agregó: "Nunca hablaría sobre el hijo de nadie ni sobre la crianza de los hijos. Estas mentiras son ridículas".



Minaj no resultó herida en el zafarrancho, en cambio Cardi fue captada con un gran "chichote" en su frente y su vestido desgarrado.