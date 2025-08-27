Xiomara Castro no amenazó con usar armas para mantenerse en el poder: video fue sacado de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que afirma que la presidenta Xiomara Castro amenazó con “utilizar las armas para quedarse en el poder”. A modo de prueba, se incluye el fragmento de una entrevista de la mandataria hondureña. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia presentada como prueba corresponde a una entrevista del programa La Entrevista HN, emitida el 27 de enero de 2020, a la que Castro asistió mucho antes de asumir la presidencia de Honduras y sus palabras fueron sacadas de contexto. “Xiomara Castro amenaza con utilizar las armas para quedarse en el poder, alerta pueblo hondureño” dice literalmente el texto de la publicación de TikTok difundida el 24 de agosto de 2025 y que suma más 26,500 visualizaciones.

Actualmente, Xiomara Castro se encuentra en la recta final de su gestión presidencial. Asumió el cargo el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país tras ganar las elecciones con el partido Libertad y Refundación (Libre). Su mandato de cuatro años concluirá el 27 de enero de 2026.

Sacado de contexto

Una búsqueda inversa en Google Lens condujo a un video publicado en YouTube el 27 de enero de 2020, correspondiente al programa La Entrevista HN con Raúl Valladares, en el que la mandataria ofrece declaraciones.

A partir del minuto 1:30:28 del clip, la mandataria señala que solo existen dos formas de alcanzar el poder: mediante las armas o a través de elecciones. Explicó que, como parte de los valores y principios de su partido, nunca recurrirán a la violencia para obtener el poder.