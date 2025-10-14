Este video del partido de Honduras ante Haití en el que se escucha "fuera familión" es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del 13 de octubre de 2025, la selección de Honduras derrotó 3 a 0 a Haití en el Estadio Nacional de la capital por la fecha 4 de la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026. Desde entonces, en redes sociales circula un video en el que supuestamente se escucha que el público grita "fuera familión", una consigna contra el gobierno de Xiomara Castro. Pero, en realidad, el clip está manipulado. El audio también está en publicaciones de TikTok del 3 de octubre de 2025. "Fuera el Familión gritan en el estadio Nacional", dice literalmente el texto que está sobrepuesto en un tiktok que ha sido compartido decenas de veces.

Origen del audio

Una revisión a la entrada viral, en la opción de audio en TikTok, permitió encontrar otra entrada que también contiene el mismo sonido, con fecha del 3 de octubre, es decir, 11 días antes. Las imágenes de ese post muestran una posición en la grabación: fueron capturadas desde el palco del estadio, ubicado sobre el sector de Silla.

A juzgar por la vestimenta de los aficionados, la secuencia pudo ser grabada en un partido de Olimpia, pues aparecen los colores rojo, blanco y azul. Olimpia no juega en el Estadio Nacional desde el 2 de octubre, cuando eliminó al costarricense Cartaginés en la Copa Centroamérica. Periodistas de EL HERALDO que cubrieron el partido de Honduras ante Haití dijeron a EH Verifica que el público sí gritó "fuera familión", pero el sonido que aparece en la publicación que verificamos no corresponde al original.

Origen del video

Diversas búsquedas en redes sociales con las palabras clave "Honduras" y "Haití" llevaron a una publicación en TikTok en la que se escucha que el público gritó "fuera familión". EH Verifica comparó los momentos y encontró coincidencias que confirman que la secuencia verificada corresponde al partido entre Honduras y Haití.