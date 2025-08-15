Presidente de la FFH no se refiere a Supremo en este video, sino a Juan Carlos Obregón

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que supuestamente muestra al presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, haciendo referencia al creador de contenido hondureño Supremo, tras participar en un partido de fútbol entre tiktokers de Honduras y El Salvador. Sin embargo, esto es falso. En realidad, las declaraciones de Salomón se refieren al futbolista Juan Carlos Obregón, quien se vio afectado por la altitud del estadio Nemesio Diez de Toluca durante el partido entre México y Honduras, disputado en noviembre de 2024. “Presidente de la Federación sobre supremo”, dice textualmente la publicación de TikTok difundida desde el 10 de agosto de 2025, con más de 111,000 visualizaciones.

El jugador hondureño Juan Carlos Obregón sufrió dificultades respiratorias durante el partido de vuelta contra México, correspondiente a los cuartos de final de la Nations League 2024, disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar. El delantero, que ingresó en el segundo tiempo, tuvo que recibir oxígeno en dos ocasiones debido a los efectos de la altitud. El 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo un partido entre creadores de contenido hondureños, incluido Supremo y otros tiktokers salvadoreños. El encuentro concluyó con un marcador de 3-2 a favor del equipo salvadoreño.

No habla de Supremo

Una búsqueda inversa con Google Lens, utilizando un fotograma del video, permitió localizar una nota publicada por el Diario Deportivo Diez el 5 de diciembre de 2024, titulada: “Jorge Salomón habla del futuro de Rueda, del caso Quioto y revela si el jugador del Dortmund jugará con la Selección de Honduras”. En esa publicación se incluye la cita textual que Salomón pronuncia en el clip viral:“La razón que sea, si fue psicológica o física, para que se ahogara en el partido... pobrecito. Le pasó esa situación, pero sí hay que respetarlo porque es un jugador”, al ser consultado por Juan Carlos Obregón tras el rendimiento afectado del jugador por la altura del estadio Nemesio Diez, en Toluca, México. Adicionalmente, una búsqueda con las palabras clave “Jorge Salomón + Juan Carlos Obregón + Selección” condujo a la entrevista completa, publicada por el Diario Deportivo Diez el 9 de diciembre de 2024 en Facebook, bajo el título: “Jorge Salomón: futbolista del Dortmund listo para jugar con Honduras, ¿seguirá Rueda?, Romell Quioto”. En los 11:51 minutos que dura la entrevista, en ningún momento, el presidente de la FFH hace mención de Supremo. En ese video, desde el minuto 5:31 al 7:40, Salomón defendió a Obregón y explicó que el jugador sufrió dificultades físicas durante el partido.