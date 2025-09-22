No, Nasralla no dijo que le declararía la guerra a El Salvador para recuperar lo “robado”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, supuestamente afirmó que, en caso de convertirse en presidente, podría plantearse declararle la guerra a El Salvador para recuperar lo que ese país “nos robó”. Eso es falso. No hay registro de la presunta cita y Nasralla dijo a EH Verifica que no ha emitido tales palabras. “SI NOS TOCA DECLARARLE LA GUERRA AL SALVADOR LO HACEMOS Y CUAL ES EL MIEDO CUÁNDO SEA PRESIDENTE RECUPERAREMOS LOS QUE NOS ROBÓ EL SALVADOR”, dice literalmente una publicación de Facebook difundida el 24 de agosto de 2025.

Salvador Nasralla es uno de los cinco candidatos presidenciales que competirán el 30 de noviembre por la presidencia de Honduras.

Es una cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Salvador Nasralla + El Salvador + guerra" no arrojó resultados que confirmen que el político haya expresado tales palabras. Adicionalmente, una revisión en sus redes sociales ( Facebook , Instagram y X ) no muestra ninguna publicación con esa declaración. Contactado por EH Verifica, Nasralla respondió que la cita que le atribuyen usuarios en redes sociales es falsa.

Las imágenes

La entrada viral despliega dos imágenes en una sola. En aparece Nasralla, y en la otra se observa a soldados y una explosión, como si fuese un conflicto bélico. Una búsqueda inversa en Google Lens de la fotografía de Nasralla llevó a un post del programa TN5 Telenoticias, publicada el 16 de abril de 2018, titulada: Salvador Nasralla en @FrenteaFrenteHN: “Un nuevo partido se va a formar en los próximos días. Vamos a partir de cero”.

En tanto, en la instantánea del conflicto bélico data del 4 de julio de 2009 como registro más antiguo, como lo evidencia una entrada de elPeriódico de Catalunya, España, titulada “Los talibanes plantan cara a los marines de EEUU en Afganistán”. En conclusión, la cita de Nasralla sobre una posible guerra con El Salvador es falsa.