No hay registros de que EE.UU. haya cancelado la visa a Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Circula por las redes sociales una publicación que asegura que Estados Unidos le canceló la visa a la presidenta Xiomara Castro y a su gabinete por tener vínculos con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Pero no hay pruebas que confirmen que Estados Unidos aplicó esa medida. Además, una fuente del gobierno hondureño dijo a EH Verifica que no es cierto lo que usuarios afirman en redes sociales. “LA PRESIDENTA DE HONDURAS Y MIEMBROS DE SU GABINETE DE GOBIERNO, EE.UU LES CANCELÓ LA VISA”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 2,000 veces desde el 4 de octubre.

El analista y politólogo salvadoreño Óscar Martínez Peñate reveló, durante una entrevista en el programa 'Panorama' del medio El Urbano News, de El Salvador, que entre el 29 y el 30 de septiembre Estados Unidos revocó la visa a la presidenta Castro y a varios miembros de su gabinete.

No hay registros