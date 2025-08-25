Foto de Maduro con Mel y “La Pichu” Zelaya es de 2023, no de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, y su hija, la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortencia “La Pichu” Zelaya. Sin embargo, no es actual. La imagen data del 5 de marzo de 2023, durante un evento conmemorativo por el décimo aniversario de la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y no de agosto de 2025. La publicación de Facebook compartida desde el 24 de agosto de 2025, dice literalmente:“Avalaron el más grande fraude electoral en Venezuela y estuvieron muy de acuerdo con el Cartel de Soles que lidera el Narcotraficante Nicolás Maduro. #narcosocialista”.

Desde su mandato (2006–2009), Manuel Zelaya estrechó lazos con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, e incorporó a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), donde Nicolás Maduro, canciller en ese momento, fue uno de sus principales enlaces. Tras el golpe de Estado en Honduras en 2009, Maduro condenó el derrocamiento de Zelaya y, desde la diplomacia venezolana, respaldó las gestiones internacionales que exigían la restitución del expresidente hondureño. En la actualidad, Zelaya mantiene una postura de respaldo hacia Maduro, marcada por su coincidencia ideológica.

Es de 2023

Una búsqueda inversa de la fotografía condujo a una publicación de Radio América, difundida el 5 de marzo de 2023. La descripción señala que fue tomada durante la conmemoración de los 10 años de la muerte de Hugo Chávez, en un evento realizado en Caracas, capital de Venezuela. Al revisar las cuentas oficiales de Xiomara Zelaya “La Pichu” ( Facebook , Instagram y X ), se constató que la fotografía fue publicada originalmente el 5 de marzo de 2023. "Teatro Teresa Carreño, Caracas. Junto al presidente @NicolasMaduro, @manuelzr, décimo aniversario de siembra del Comandante eterno Hugo Chávez", dice el posteo realizado por la congresista.