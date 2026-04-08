Sara Zavala interpreta mal cómo se sustituye al presidente de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- Sara Zavala, diputada del Partido Nacional, afirmó que, si renuncia un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluido su presidente, corresponde al Congreso Nacional nombrar a quien ocupará la vacante, de acuerdo con el artículo 314 de la Constitución de la República. “El artículo 314 de la Constitución de la República, que claramente establece que, en caso de renuncia del presidente magistrado de la Corte o de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será el Congreso Nacional que nombrará al magistrado sustituto para ocupar este cargo” (desde la hora 1:34:45).

La afirmación de Sara Zavala es falsa. El artículo 314 de la Constitución de la República, citado por la diputada del Partido Nacional, regula la sustitución de magistrados en caso de vacante por renuncia, incapacidad o muerte, pero no establece el mismo procedimiento para elegir al presidente de la Corte. Aunque el Congreso Nacional interviene en la elección del magistrado sustituto, esa designación solo puede hacerse entre los candidatos previamente propuestos por la Junta Nominadora, órgano encargado de la selección de aspirantes a magistrados. En cambio, la elección del presidente de la CSJ sigue un procedimiento distinto, establecido en el artículo 315 de la Constitución. Primero, el pleno de magistrados debe seleccionar a un candidato con mayoría de dos tercios. Después, ese nombre se remite al Congreso Nacional para su ratificación. EH Verifica consultó a Sara Zavala sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Sustitución de magistrado

El artículo 314 de la Constitución de la República se refiere únicamente a la sustitución de magistrados y no regula de forma específica el procedimiento para sustituir al presidente de la CSJ, como sugiere la parlamentaria. Ese precepto sí contempla los casos de vacantes dentro del Poder Judicial por muerte, incapacidad o renuncia de un magistrado. En tales circunstancias, establece que el sustituto será electo por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. “En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia; el Magistrado que llene la vacante, ocupará el cargo por el resto del período y será electo por el Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros”, dice textualmente el precepto. Ese artículo establece que el magistrado sustituto debe ser electo de entre los candidatos propuestos previamente por la Junta Nominadora al inicio del período. Es decir, el Congreso Nacional no tiene una facultad discrecional para nombrar a cualquier persona, sino que debe ceñirse a una nómina definida con antelación por ese órgano, encargado de evaluar y seleccionar a los aspirantes a magistrados cada siete años en Honduras.

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