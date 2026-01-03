Esta imagen que muestra a Maduro capturado por militares es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a militares, tras presuntos bombardeos masivos de Estados Unidos en el país sudamericano durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.
Sin embargo, la información es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica.
"primera foto de maduro capturado por EEUU" dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 42,000 veces desde el 3 de enero de 2026.
El 3 de enero de 2026, en la madrugada, se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas y otras regiones de Venezuela tras una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos que resultó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención del mandatario venezolano y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera del país.
Por su parte, las autoridades venezolanas, por su parte, han exigido pruebas de vida de ambos y denunciaron la operación como una violación de la soberanía nacional.
Es un deepfake
Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados que respalden la autenticidad de la imagen. Tampoco existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que validen que esa imagen corresponde a la detención del mandatario venezolano.
Un análisis visual de la fotografía reveló inconsistencias como rostros de los agentes borrosos, el parche de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no aparece en el uniforme de uno de los agentes.
Los cables de las radios y los equipos de comunicación en los hombros de los agentes no tienen un inicio o fin natural, lo que da la impresión que nace directamente de la tela o desaparecer de forma abrupta, típico en contenidos creados digitalmente.
Según un rastreo en internet, fue compartida originalmente por un usuario de X que produce contenidos hechos con inteligencia artificial, por lo que no hay evidencia de que sea real.
Además, medios estadounidenses informaron que el arresto de Maduro fue realizada por Fuerza Delta, una unidad de élite antiterrorista del Ejército estadounidense, y no por la DEA.
Además, medios de verificación como Maldita, de España; Lupa Media, de Ecuador; y Verificado, de México, miembros de LatamChequea, como lo es EH Verifica, desmintieron la imagen.
En conclusión, la imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra la captura de Nicolás Maduro junto a militares es falsa.
Se trata de un deepfake, generado con inteligencia artificial, que presenta inconsistencias visuales y carece de respaldo en medios de comunicación o fuentes oficiales.