Esta imagen que muestra a Maduro capturado por militares es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a militares, tras presuntos bombardeos masivos de Estados Unidos en el país sudamericano durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Sin embargo, la información es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. "primera foto de maduro capturado por EEUU" dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 42,000 veces desde el 3 de enero de 2026.

El 3 de enero de 2026, en la madrugada, se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas y otras regiones de Venezuela tras una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos que resultó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención del mandatario venezolano y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera del país. Por su parte, las autoridades venezolanas, por su parte, han exigido pruebas de vida de ambos y denunciaron la operación como una violación de la soberanía nacional.

Es un deepfake