Vuelve a circular falsa portada de periódico que informa que Honduras enviará colectivos de Libre para defender a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales volvió a circular una imagen de una supuesta portada de periódico, sin nombre de marca, que asegura que Honduras enviará 30,000 colectivos de Libre para defender a Nicolás Maduro como parte de una “misión patriótica”, atribuida a la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, se trata de una portada falsa. Como lo aclaró EH Verifica en agosto de 2025, el contenido fue generado con inteligencia artificial con la inclusión de noticias falsas en toda la fachada. "mandenlos a todos", dice literalmente la entrada de una publicación en Instagram compartida decena de veces desde el 3 de enero de 2026.

La primera plana dice literalmente en su encabezado: "¡Honduras enviará 30,000 colectivos de Libre para defender a Maduro! El oficialismo asegura que los 'colectivos' hondureños están listos para unirse a la batalla contra el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas". El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La detención se llevó a cabo tras una serie de ataques aéreos en Caracas y otras zonas del país, y Maduro fue trasladado fuera de Venezuela. La operación estuvo a cargo de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, una unidad de élite especializada en intervenciones rápidas. Tras su captura, se espera que Maduro enfrente cargos relacionados con narcoterrorismo y delitos vinculados al tráfico de drogas, en el marco de investigaciones previas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Es un deepfake

El término “colectivos” en Venezuela se asocia con grupos armados que apoyan a Maduro, mientras que en Honduras, se refiere a los simpatizantes del partido Libre. Una búsqueda inversa de la presunta portada no dirige a ninguna fuente confiable que haya replicado el contenido. EH Verifica analizó la imagen con la herramienta de detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), Hive Moderation, que detectó un 99.9% de probabilidad de que fuera contenido creado digitalmente.