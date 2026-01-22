  1. Inicio
El video del pastor que amenaza con “plomazos” está generado con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

EH Verifica comprobó mediante un análisis visual y técnico que el video de un supuesto pastor armado fue generado con inteligencia artificial

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 16:06


Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de enero de 2026, adaptada a esta cartela.

Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que se mueve en las redes sociales aparentemente muestra a un pastor de una iglesia afirmando que siempre anda armado para darle un par de “plomazos” a quien intente hacerle daño.

Sin embargo, el contenido es falso. Un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica confirmó que el video fue generado con inteligencia artificial (IA).

“Yo como pastor confío en Dios, pero por si la fe me falla, ando siempre bien armado para ponerle un par de plomazos al que me quiera hacer daño”, se escucha decir literalmente al supuesto líder evangelico en un video de TikTok, compartido más de 4,470 veces desde el 14 de enero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de enero de 2026.



(Imagen: TikTok)


Video de IA

Durante un análisis visual del material, EH Verifica identificó varias inconsistencias que indican que el contenido fue creado con IA.

En primer lugar, las armas que supuestamente porta el pastor en la faja no generan arrugas ni tensión en el saco, lo que resulta poco realista.

Además, se observan distorsiones en los rostros, ojos mal definidos y miradas perdidas en las personas que aparecen en el video, rasgos comunes en contenidos sintéticos.

Inconsistencias detectadas por EH Verifica durante un análisis visual.



 (Imagen: Canva )

EH Verifica también realizó un análisis técnico del video utilizando la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido hecho con IA. El resultado arrojó un 99.3% de probabilidad de que se trate de un deepfake.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.



(Imagen: Hive Moderation)

Por su parte, la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector otorgó una puntuación de 11 sobre 100, lo que, según su escala de medición, indica una alta probabilidad de que el audio haya sido creado artificialmente.

Captura de pantalla a los resultados de Hiya Deepfake Voice Dectector sobre el análisis del video.



(Imagen: Hiya Deepfake Voice Detector)

En conclusión, el video que supuestamente muestra a un pastor amenazando con “plomazos” a quienes intenten dañarlo no es real. Fue generado con herramientas de inteligencia artificial.

  • Fuentes
  • Hiya Deepfake Voice Detector
    Hive Moderation
Nuestras clasificaciones


Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Paola Ávila

Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

Ver más
