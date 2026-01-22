El video del pastor que amenaza con “plomazos” está generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que se mueve en las redes sociales aparentemente muestra a un pastor de una iglesia afirmando que siempre anda armado para darle un par de “plomazos” a quien intente hacerle daño.
Sin embargo, el contenido es falso. Un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica confirmó que el video fue generado con inteligencia artificial (IA).
“Yo como pastor confío en Dios, pero por si la fe me falla, ando siempre bien armado para ponerle un par de plomazos al que me quiera hacer daño”, se escucha decir literalmente al supuesto líder evangelico en un video de TikTok, compartido más de 4,470 veces desde el 14 de enero de 2026.
Video de IA
Durante un análisis visual del material, EH Verifica identificó varias inconsistencias que indican que el contenido fue creado con IA.
En primer lugar, las armas que supuestamente porta el pastor en la faja no generan arrugas ni tensión en el saco, lo que resulta poco realista.
Además, se observan distorsiones en los rostros, ojos mal definidos y miradas perdidas en las personas que aparecen en el video, rasgos comunes en contenidos sintéticos.
EH Verifica también realizó un análisis técnico del video utilizando la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido hecho con IA. El resultado arrojó un 99.3% de probabilidad de que se trate de un deepfake.
Por su parte, la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector otorgó una puntuación de 11 sobre 100, lo que, según su escala de medición, indica una alta probabilidad de que el audio haya sido creado artificialmente.
En conclusión, el video que supuestamente muestra a un pastor amenazando con “plomazos” a quienes intenten dañarlo no es real. Fue generado con herramientas de inteligencia artificial.